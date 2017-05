Cultuurmaand ‘Ik Toon’ start in juni

Aalsmeer – Volgende week is de start van de ‘ Ik Toon’ maand. Deze hele maand presenteert jong en oud zich met kunst en cultuur in Aalsmeer. Optredens van muziekverenigingen, kleurwedstrijden, workshops: Aalsmeer staat in juni in het teken van kunst voor iedereen! De voorheen succesvolle landelijke ‘Week van de Amateurkunst’ is uitgegroeid tot een hele maand onder de noemer ‘Ik Toon’.

Kunst in de Etalage

Gedurende de maand juni is er veel te doen. Zo is in 25 etalages in het centrum van Aalsmeer beeldende kunst van verschillende (amateur)kunstenaars te bewonderen. De afgelopen maanden is kunstenares Dea Kraan druk bezig geweest met het zoeken van de juiste kunstwerken passend bij de juiste etalages. Want, zoals zij zelf zegt: “Ik vind het leuk om te zien waar de kunst het best tot zijn recht komt. Iedere winkel heeft een eigen sfeer en het is mooi wanneer de kunst daarbij aansluit.” Ze ging op bezoek bij de kunstenaars en zocht samen met hen de mooiste werken uit. Op donderdag 1 juni opent wethouder Gertjan van der Hoeven om 17.00 uur op de zolder van het Cultuurpunt in de bibliotheek in de Marktstraat de Aalsmeerse Ik toon maand en daarmee deze expositie.

Kinderplein

Op zaterdag 17 juni wordt het Molenplein omgedoopt tot ‘Kinderplein’. In samenwerking met het Aalsmeer Flower Festival worden er die dag van 11.30 tot 16.30 uur tal van culturele activiteiten georganiseerd. Er kan worden meegedaan aan diverse workshops, zoals muziek, theater en dans. Ook kunnen kinderen meedoen met de Stoepkrijtwedstrijd van het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer.

Muziek aan de Oever

De Westeinder Waterweek is een begrip in Aalsmeer. De editie van 2017 krijgt een heel bijzondere opening met het concert ‘Muziek aan de Oever’ op donderdag 29 juni. De amateurkunst van Aalsmeer bundelt hiervoor de ‘muzikale krachten’. De Aalsmeerse verenigingen brengen met een projectkoor, orkest en solisten onder leiding van Martin van de Brugge een spetterend muzikaal programma. Op het surfeiland kan men vanaf het water en het strandje dit spektakel volgen. Onder het ‘toeziend oog’ van de watertoren wordt dit puur genieten.

Gedurende de hele maand juni presenteren Aalsmeerse amateurverenigingen zich tijdens concerten en houden zij open repetities, zoals Popkoor Sonority op 20 juni in De Oude Veiling in de Marktstraat. Kijk voor meer informatie over de Ik Toon maand en het programma op de website van het Cultuurpunt: www.cultuurpuntaalsmeer.nl/agenda.