CTC: Veilig, schoon en voorspelbaar transport

Regio – De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft eind oktober de Connected Transport Corridor (CTC) Amsterdam Westkant gelanceerd. De Connected Transport Corridors zijn een landelijk samenwerkingsverband om het goederenvervoer veiliger, duurzamer en efficiënter te maken door slimme mobiliteitsoplossingen op te schalen.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland: “Een prachtig voorbeeld van de ontwikkelingen die nodig zijn voor de toekomst van een gezonde transport- en logistieksector in Noord-Holland. Op het steeds drukkere wegennet dragen smart mobility-maatregelen bij aan schoon, slim en veilig reizen in Noord-Holland.”

Veiligheidswaarschuwingen

Vrachtwagenchauffeurs krijgen van aangesloten vervoerders in de regio Schiphol informatie over de situatie op de weg, zoals incidenten, files en wegwerkzaamheden. De chauffeurs krijgen ook informatie die hen helpt de ideale route te kiezen. Erik Nagel, directeur van Nagel Transport: “De real time informatie vergroot de voorspelbaarheid onderweg. Het helpt onze chauffeurs beter te anticiperen; ze krijgen minder vaak te maken met onverwachte omstandigheden en rijden veiliger én met meer comfort.”

Slimme verkeerslichten

Onderdeel van de Connected Transport Corridors zijn de slimme verkeerslichten, of iVRI’s, die nu ook in de omgeving van Schiphol zijn geplaatst. Deze iVRI’s houden rekening met naderende vrachtwagens en geven hen eerder groen licht als de verkeerssituatie het toelaat. Marja Ruigrok, lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder van de gemeente Haarlemmermeer: “De iVRI’s voorkomen onnodig stoppen en dat scheelt tijd en brandstof en vermindert de CO2-uitstoot. Goederen komen via de transportcorridor sneller op de plaats van bestemming. Zo dragen we bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de MRA.”

Veilige wachtlocaties

Vanaf 2021 wordt het aantal slimme verkeerslichten op de N201 en N232 verder uitgebreid. Ook worden meer transporteurs aangesloten, zodat een breder deel van de sector kan profiteren van de innovaties. Het beheren van veilige wachtlocaties voor vrachtwagens is de volgende stap. Chauffeurs kunnen niet altijd direct bij aankomst terecht bij de (lucht)haven en moeten dan wachten. Door informatie over wachtlocaties en wachttijden in de cabine van de chauffeur te brengen vermindert de overlast van stilstaande vrachtwagens op de openbare weg.

Samenwerking

CTC Amsterdam Westkant komt tot stand dankzij een brede coalitie van overheden, vervoerders en verladers die samen werken aan slim, schoon en veilig vervoer. De coalitie bestaat uit Schiphol Amsterdam Airport, Royal FloraHolland/Greenport Aalsmeer, Port of Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, MRA Smart Mobility Platform, de gemeente Haarlemmermeer, RAI Amsterdam, SADC, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Studenten van Hogeschool van Amsterdam onderzoeken de meerwaarde van de verschillende oplossingen.

Aanmelden

Een kleine groep transporteurs is gestart met de eerste fase van CTC Amsterdam Westkant. Geïnteresseerde vervoerders kunnen nog deelnemen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar CTC@amsterdamlogistics.nl.