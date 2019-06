CSW MO17-3 pakt fraaie 2e prijs in Almere

Hemelvaartsdag is traditiegetrouw ook de dag dat bij FC Almere een groot voetbaltoernooi plaats vind. CSW MO17-3 was in de poule van MO17 ingedeeld bij FC Almere 1, FC Almere 2, Cobu Boys 1 en Cobu Boys 2. Met een heerlijk zonnetje mochten de meiden hun wedstrijden op het hoofdveld spelen. Van de start van de eerste wedstrijd was duidelijk dat CSW niet alleen wilde meedoen, maar ook graag voor de prijzen mee wilde doen. FC Almere 2 werd met goed combinatiespel onder druk gezet. In de 20 minuten dat deze wedstrijdjes duurde werd 1 van deze aanvallen doeltreffend afgerond was de winst binnen. Altijd lekker om een toernooi te beginnen met een winstpartij. De 2e wedstrijd was tegen het vooraf sterker geachte FC Almere 1. CSW had echter maling aan de statistieken en speelde ook deze wedstrijd ijzersterk. FC Almere werd vanaf 1e fluitsignaal onder druk gezet, CSW voetbalde gewoon beter en verdiend werd al snel een 1-0 voorsprong gepakt.

Op individuele klasse maakte Almere na een kwartiertje de 1-1. Lang duurde dat niet, want 2 minuten later was het CSW die de voorsprong pakte, 2-1. Met wat hulp van de man in het zwart, kennelijk de tijd wat vergeten doordat CSW zo dominant was, sleepte FC Almere “diep in blessuretijd” met een fraai schot van afstand een 2-2 uit het vuur. In de 3e wedstijd speelde CSW tegen Cobuboys 2 uit Amersfoort. Zo overtuigend als de voorgaande wedstrijden, was deze wedstrijd voor CSW er een om snel te vergeten. Er ging te veel mis en deze wedstrijd werd dan ook terecht verloren. Na 3 wedstrijden stond CSW op een prima 2 plaats en was er nog alles mogelijk. De laatste wedstijd was tegen Cobuboys 1. Ook deze tegenstander was vooraf sterker geacht, maar CSW liet zien dat het juist tegen deze sterke tegenstanders, het beste voetbal laat zien. Deze hele partij werd Cobuboys onder druk gezet, maar wist met kunst en vliegwerk CSW van score af te houden. Eenmaal, lukte het CSW te scoren, maar deze goal werd afgekeurd. Juist toen CSW na 18 minuten alleen op de keeper afging, floot de scheidsrechter af. Aangezien Cobyboys 1 de directe concurrent was, betekende het gelijkspel echter wel een fraaie 2e plaats. De bijbehorende fraaie beker ging mee terug naar Wilnis.