Creatieve cursus of workshop

Mijdrecht – Vanaf 26 februari start het voorjaarsblok en kan er bij Atelier de Kromme Mijdrecht door jong en oud weer getekend en geschilderd worden. Een blok bestaat uit tien lessen waarin je lekker creatief aan de slag gaat onder leiding van een ervaren docent. Het is mogelijk om een gratis proefles te volgen, om te ervaren of het iets voor jou is. Halverwege het blok instromen kan ook. Je bent vrij om te schilderen of tekenen wat je wilt. Hierbij kun je denken aan portretten, landschappen, stilleven of abstract. Je kunt werken met verschillende materialen als acryl, aquarel, olieverf, houtskool, krijt of potlood.

Aangepaste lessen

Op onze website vind je informatie over de specifieke vaardigheden en creatieve voorkeuren van de docenten. Op die manier kun je vooraf zien waarbij hij of zij jou goed kan begeleiden. In les 1 vraagt de docent aan alle deelnemers wat zij willen leren en waar de interesse ligt, zodat de lessen hierop aangepast kunnen worden.

Workshop kip of haantje

Vrijdag 1 maart, 09.00 – 12.00 uur: Workshop kip of haantje op pin met zelf hardende klei. De workshop wordt gegeven door Angelique Streefkerk van Atelier Lique’s Creations. De creatie wordt gemaakt op een pin, leuk voor in een pot bij een plant of in een paasstuk. Laag voor laag word je door Angelique begeleid en bouw jij je creatie op. Aan het einde van deze workshop is jouw kip of haan op pin klaar om mee naar huis te nemen.

Voor eenieder geschikt

Om mee te doen heb je geen ervaring nodig, de workshop is voor eenieder geschikt. De kosten bedragen € 55,– per persoon, voor alle materialen wordt gezorgd. Zelf meenemen: een schort, de verf of klei gaan niet uit je kleding. Voor vervoer naar huis een oude handdoek mee waarin het beeldje kan. Bij latex allergie graag zelf handschoenen meenemen.

Via de website www.atelierdekrommemijdrecht.nl kun je je inschrijven voor het nieuwe blok en de workshop of neem contact op met de cursuscoördinator: leden@atelierdekrommemijdrecht.nl. Locatie: Atelier de Kromme Mijdrecht – Gebouw Trekvogel – Karekiet 49 – Mijdrecht.