Corona-veilig naar de stembureaus in Aalsmeer

Aalsmeer – Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Kiezers met een verhoogd corona-risico kunnen vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Hiervoor zijn beide dagen het Raadhuis op het Raadhuisplein en sporthal De Proosdijhal in Kudelstaart geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Op verkiezingsdag 17 maart zitten vrijwilligers van 07.30 tot 21.00 uur klaar in liefst twaalf stemlocaties. Voor het eerst sinds jaren houden de zorgcentra de deuren gesloten, natuurlijk vanwege corona, maar het is de gemeente gelukt om voor alle inwoners veilige locaties te vinden op loopafstand en uiteraard worden alle hygiëne-maatregelen in acht genomen: Handen reinigen bij binnenkomst, anderhalve meter afstand bewaren en alleen toegang met een mondkapje op.

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Verkiezingen zijn belangrijk! Wij staan garant voor veilige, betrouwbare en toegankelijke verkiezingen. In coronatijd vraagt dat om extra maatregelen. Die nemen wij, zodat niets in de weg staat van een hoge opkomst.”

Rode potlood

Alle stembureaus worden zo ingericht dat zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, met kuchschermen tussen de stembureauleden en kiezers, desinfectiezuilen en looproutes. De stemhokjes worden schoon gehouden en na iedere kiezer wordt het rode potlood schoon gemaakt. In alle locaties is de ventilatie gecontroleerd.

Sporthallen

In Oosteinde worden in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg drie plekken ingericht waar inwoners vanaf 18 jaar het rode potlood ter hand mogen nemen en wijkcentrum ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a wordt omgetoverd tot stemlokaal. In het Centrum zijn stemmers welkom in het Raadhuis, in de Bibliotheek in de Marktstraat en in de gymzaal in de Baccarastraat. In de Hornmeer kunnen inwoners met hun stempas binnen stappen in het Buurthuis aan de Dreef en in Zuid staan de deuren open van ‘t Baken en het complex van de Atletiekvereniging in de Sportlaan en van het Wellantcollege in de Linnaeuslaan. In Kudelstaart wordt eveneens de sporthal gebruikt als stemlocatie. In de Proosdijhal worden twee plekken ingericht. Verder kunnen inwoners hun partijkeuze kenbaar maken in het clubgebouw van VZOD aan de Wim Kandreef en bij de Antoniusschool (brede school) aan de Zonnedauwlaan.

Stempas en id mee!

Vergeet alle stemdagen niet de stempas mee te nemen en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, id of rijbewijs). Wie niet in staat is zelf naar de stembus te gaan, kan een ander machtigen (vul hiervoor het volmachtbewijs in op de stempas). Een schriftelijke volmacht aanvragen bij de gemeente kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl

Al een keuze gemaakt of nog ‘zwevende’? Er doen liefst 37 partijen mee aan deze Tweede Kamerverkiezingen, het stembiljet dat overhandigd wordt dient enkele malen uitgeklapt te worden… Laat in ieder geval uw/jouw stem, ondanks deze of juist in deze coronatijd, niet verloren gaan!