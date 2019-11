Contactcirkel Rode Kruis blijft actief

Uithoorn. Het Rode Kruis Uithoorn / De Kwakel organiseerde op 19 november weer haar jaarlijkse bijeenkomst van de Contactcirkel. Hierbij ontmoeten deelnemers en vrijwilligers elkaar om weer eens bij te praten dan wel kennis te maken met nieuwe deelnemers en / of vrijwilligers. Als locatie werd dit jaar wederom gekozen voor het tuincafé van Tuincentrum Intratuin in Kortenhoef. In een sprookjesachtige kerstsfeer en onder het genot van een High Tea ontmoette men elkaar in een ongedwongen sfeer. Het was wederom erg gezellig en dit initiatief werd zowel door deelnemers als vrijwilligers zeer op prijs gesteld. Ondanks het feit dat het Rode Kruis al haarsociale activiteiten heeft moeten beëindigen gaat de Contactcirkel gewoon door.

Wat is een Contactcirkel?

Een contactcirkel bestaat uit een groep zelfstandig wonende alleenstaande ouderen of mantelzorgers die onder begeleiding van een vrijwilliger iedere dag of op afgesproken dagen met elkaar telefonisch contact heeft. Dit geeft de deelnemers een zekere mate van veiligheid; immers een problematische situatie kan op deze manier maximaal 24 uur duren. Bovendien doorbreekt het dagelijks telefonisch contact een mogelijk isolement. Op een afgesproken tijdstip start de begeleider de cirkel door de eerste deelnemer op te bellen. Vervolgens bellen de deelnemers van die cirkel elkaar op in een afgesproken volgorde. De laatste deelnemer belt de begeleider op. Zo weet de begeleider dat iedere deelnemer bereikt is. Neemt iemand de telefoon niet op, dan wordt de begeleider gebeld die dan de benodigde maatregelen neemt.

Wie het zinvol en plezierig lijkt om hieraan deel te nemen, zowel als deelnemer of vrijwilliger, die kan zich aanmelden of informatie inwinnen bij één van de coördinatoren: Tine Banning (0297-562200) of Ida Veen (0297-560206).