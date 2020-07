College De Ronde Venen stelt Strategisch OV-plan vast

De Ronde Venen – Het college van burgemeester en wethouders heeft 14 juli het Strategisch OV-plan vastgesteld. Het Strategisch OV-plan bevat de uitgangspunten waaraan het toekomstig openbaar vervoer in de gemeente vanaf 2023 moet voldoen. De gemeenteraad wordt 1 oktober gevraagd met het Strategisch OV-plan in te stemmen. Doel van het Strategisch OV-plan is de gemeente goed, snel en makkelijk bereikbaar te houden. Daarvoor zijn snelle buslijnen nodig naar omliggende plaatsen en ondersteunende busdiensten in de gemeente. Beide soorten lijnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het is geen keuze tussen de een of de ander.

De snelle lijnen (de huidige lijnen 126 en 130) lopen via de Industrieweg, Mijdrechtse Dwarsweg, N212 en N201. Er komt een beperkt aantal haltes langs deze routes. Door deze buslijnen vaak te laten rijden is er een snelle verbinding met Breukelen, Amsterdam Bijlmer/Arena en Uithoorn. Vanuit die laatste bestemming rijdt vanaf 2024 de Amsteltram rechtstreeks naar Amsterdam-Zuid. Voor busreizen in de gemeente komt er een flexibel systeem.

Op dit moment is er al zo’n systeem in de vorm van SyntusFlex. Reizigers kunnen een rit van en naar een groot aantal haltes in de gemeente via de app en telefoon reserveren. Dit systeem is nu nog alleen in Mijdrecht, Waverveen en Wilnis actief, maar wordt uitgebreid naar Vinkeveen. De buslijnen naar Hilversum (lijn 121) en Woerden (lijn 123) blijven wat het college betreft zoals ze nu zijn.

Wensen

De gemeente beslist niet waar welke bussen rijden. Dat doet de provincie Utrecht. Wethouder Alberta Schuurs: “Het Strategisch OV-plan is het resultaat van een uniek proces. We hebben hiervoor het inwonerpanel geraadpleegd en in een aantal sessies met de gemeenteraad besproken wat we belangrijk vinden en wat we willen realiseren. Zo is het in een vroeg stadium duidelijk wat De Ronde Venen wil bij de aanbesteding van de nieuwe busconcessie. We hebben niet afgewacht op wat ons gaat overkomen.” Na vaststelling van de uitgangspunten door de gemeenteraad, maakt de gemeente deze kenbaar bij de provincie. De volledig vernieuwde dienstregeling kent een lange voorbereidingstijd en gaat in per december 2023.

Bijgaande foto is in maart gemaakt tijdens een bustocht met raadsleden door de gemeente: vlnr: Annemieke Groen-Guldenmond (Lijst 8 Kernen), Michel van Dijkman (VVD), Simone Borgstede (CDA), Bertien Tweehuijsen (PvdA/GroenLinks), wethouder Alberta Schuurs, Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) en Wim Stam (ChristenUnie/SGP).