Collecteweek Stichting Opkikker ￼

Stichting Opkikker verzorgt al sinds 1995 Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek gezinslid. Ieder jaar worden ongeveer 2000 nieuwe gezinnen een dag in het zonnetje gezet tijdens een Opkikkerdag. Vooraf wordt er geïnformeerd naar de wensen van het zieke gezinslid en daar wordt een mooi programma voor samengesteld. Dit kan zijn omgetoverd worden tot prinses of brandweerman, draaien als een echte DJ of je mee gaan met een Porsche, speedboot of helikopter. De dagen worden veelal georganiseerd op Center Parcs de Eemhof. Omdat Stichting Opkikker geen overheidssubsidie krijgt, worden er regelmatig acties gehouden om geld in te zamelen voor de Opkikkerdagen. Niek de Jong uit Mijdrecht en Jasper Eigenhuis uit Amstelhoek hebben zelf ook een Opkikkerdag gehad en zijn daarna Opkikker Ambassadeur geworden en hebben een collecteweek georganiseerd voor gemeente de Ronde Venen. Deze vindt plaats van maandag 20 november tot en met zaterdag 25 november. Samen met Cayden, Mila, Liv en Vanity zullen ze verschillende wijken aandoen in gemeente de Ronde Venen. Mochten ze nu niet bij u zijn langs geweest en wilt u toch doneren dan kunt u via onderstaande Tikkie uw donatie overmaken. Op de website Opkikker.nl kunt u in de shop producten kopen waardoor u ook de Opkikkerdagen mede mogelijk maakt.