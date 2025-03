Coen Stevens kampioen ‘Open Ronde Venen Libre Biljart’

Vinkeveen – Coen Stevens is afgelopen weekend kampioen ‘Open Ronde Venen Libre Biljart’ geworden. In Café de Merel in Vinkeveen wist Coen deze titel te behalen.

Vrijdagavond en zaterdag startten maar liefst 38 deelnemers de strijd op het groene laken waarvan drie dames om uiteindelijk te kijken wie zondag de fel begeerde titel en beker in ontvangst mocht nemen. Dit bleek na zeer fraaie partijen en een ongemeen spannende strijd in de finale Coen Stevens te zijn. Hij versloeg Roos Aarsman met 15 caramboles verschil.

Makkelijke ballen

Roos miste toch wat makkelijke ballen en die kans moet je de latere kampioen niet geven wat ook bleek. Coen tikte zijn te maken 100 caramboles uit in 23 beurten met als hoogste serie 20. Al met al dus een sterke winnaar en mag zich een jaar lang Open Ronde Venen kampioen noemen.

Als tweede is de moe gestreden Roos Aarsman die wel een welgemeend applaus in ontvangst mocht nemen voor haar fantastische prestatie op zaterdag en zondag. Als derde eindigde John Beets die het gehele weekend goed op dreef was, maar in de halve finale het toch tegen Roos moest afleggen. Roos speelde het uit met een slotserie van 10 caramboles!

Hoogste serie

John werd dus derde en Manolis vierde. De hoogste serie was voor Coen Stevens met een serie van 30 caramboles en de kortste partij was voor John Beets in zestien beurten. De spelers uit Breukelen en Harmelen waren dit jaar sterk en goed vertegenwoordigd, wat te prijzen was. De prachtige bekers waren geschonken door Signaal Service van Wim Roest uit Vinkeveen en Amstel bier. Met dank aan deze sponsors, want zonder deze mensen is het bijna niet mogelijk een dergelijk toernooi te organiseren.

De organisatie was als vanouds in goede handen van Caty Jansen, en kon men spreken van een zeer geslaagd en gezellig toernooi.

De Merel gaat zich komende weekenden opmaken voor het driebandentoernooi van biljartclub De Merel/Café deMerel. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen.

Coen Stevens is afgelopen weekend kampioen ‘Open Ronde Venen Libre Biljart’ geworden. Foto: aangeleverd