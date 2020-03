Thuis film kijken met Cinema Amstelveen

Amstelland – Films van Cinema Amstelveen zijn nu thuis te bekijken in de ‘online filmzaal’. Arthousefilms kun je vanaf nu ook thuis kijken. Cinema Amstelveen biedt films aan die al eerder hebben gedraaid of al in de planning stonden. De films zijn tegen betaling te zien via Picl, een initiatief van ruim 23 Nederlandse filmtheaters. Op deze manier mis je niets en steun je Cinema Amstelveen en andere partijen in de filmbranche.

Er staan typische filmtheaterfilms op die niet bij reguliere aanbieders te vinden zijn zoals Mijn Rembrandt, System Crasher en Parasite. Met een paar muisklikken heb je de film op je computer, tablet of TV. De prijs is vergelijkbaar met een bioscoopkaartje: 8,50 euro.



Programmeur Diny Bonestroo: “Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen vanuit het RIVM zijn wij genoodzaakt alle filmvoorstellingen in onze zalen tot en met 6 april af te gelasten. Via Picl bieden we onze bezoekers toch de mogelijkheid om onze films te zien: Cinema Amstelveen maar dan thuis.

Ook als we weer open zijn, blijft deze online zaal een belangrijke aanvulling. Het overkomt onze vaste gasten wel eens dat ze een film graag willen zien maar dat die uit roulatie is voordat ze in de gelegenheid zijn naar de bioscoop te gaan. Op deze manier bieden wij hen de mogelijkheid om deze filmpareltjes ook thuis te kijken.”

Picl is te vinden via de website van Cinema Amstelveen en via www.picl.nl. Kijk voor de online filmagenda van Cinema Amstelveen op https://picl.nl/theaters/cinema-amstelveen/