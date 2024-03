Cheque voor Soos De Cirkel

De Ronde Venen – Afgelopen week kreeg Soos De Cirkel bezoek van Koos van Geest die namens de Rk geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper van Mijdrecht/Wilnis, een cheque overhandigde aan mw. Angela Van Adrichem, coördinator van Soos De Cirkel. Het gebouw van Zideris aan de Windmolen in Mijdrecht is elke dinsdagavond de thuisbasis van Soos De Cirkel, waar de soos een avond vol ontspanning en gezelligheid voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert onder het motto ‘Alles mag, niets hoeft!’.

Er worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals knutselen, disco- en bingoavonden, darts-wedstrijden en het spelen van allerlei (gezelschaps) spellen. Er worden ook cursussen gegeven: koken, tekenen, muziek, yoga, zelfverdediging etc. Voor ieder wat wils dus, maar ook als men alleen voor de gezelligheid komt dan is dat uiteraard geen enkel probleem. Het absolute hoogtepunt waar de deelnemers echt naartoe leven is de Playbackshow, die om het jaar wordt gehouden (noteert u hiervoor alvast 4 april 2025). Het is een groots evenement, waar zo’n 400 toeschouwers kunnen genieten van ca. vijftien spetterende acts.

De kosten voor al deze activiteiten en cursussen worden betaald via sponsoring; de cheque was dan ook zeer welkom. Met deze gift wil de katholieke kerk de sociale rechtvaardigheid bevorderen. Ze helpt mensen, ongeacht maatschappelijke status of levensovertuiging en zet zich in voor sociaal maatschappelijke noden, die te maken hebben met zorg voor de naaste, leefbaarheid, welzijn, sociaal-maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Soos De Cirkel is er voor ontspanning en gezelligheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Soosavonden worden elke dinsdagavond, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus, van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in het gebouw van Zideris aan de Windmolen in Mijdrecht.

Meer informatie? Kijk op www.soosdecirkel.nl of neem contact op met Angela van Adrichem: 06 – 2393 7815.