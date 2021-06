CDA wil Witte Anjer Perkje als erkenning Veteranen

De Ronde Venen – Het CDA De Ronde Venen zet zich in voor de komst van een Witte Anjer Perkje in de gemeente. Dit is een veldje witte anjers – het symbool voor erkenning en waardering van veteranen – dat in de weken voorafgaand aan Nederlandse Veteranendag bloeit

Het Witte Anjer Perkje is een initiatief van het Nationaal Comité Veteranendag, dat elk jaar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag organiseert op de laatste zaterdag van juni. Samen met verschillende veteranenambassadeurs doen zij de oproep om in elke Nederlandse gemeente een Witte Anjer Perkje aan te planten. Zo zijn ze al gerealiseerd in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leeuwarden. Nu is het de hoogste tijd dat er ook zo’n perkje verschijnt in De Ronde Venen!

“Onze veteranen hebben hun leven vaak op het spel gezet voor onze vrijheid. Daar zijn zij terecht trots op en wij natuurlijk ook. Met een Witte Anjer Perkje laten we aan onze lokale veteranen onze dankbaarheid en waardering zien,” aldus CDA-raadslid Yvette Janmaat. Zij dient komende donderdag een motie in tijdens de raadsvergadering die hiertoe oproept.

Op dit moment kent Nederland circa 110.000 veteranen. Vrouwen en mannen die overal rond de wereld in oorlogsgebieden actief zijn geweest. Van Joegoslavië tot Nieuw-Guinea en van Afghanistan tot Congo. Ook in onze gemeente wonen mensen die tot deze groep behoren. “Veel mensen weten niet wie er veteraan is. Uw buurvrouw zou bijvoorbeeld zomaar veteraan kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat er ook in onze gemeente ruimte is voor veteranen en daarover het gesprek aan te gaan met elkaar. Hopelijk draagt een Witte Anjer Perkje daaraan bij,” aldus Janmaat.

Fotobijschrift:

Wellicht is het Wilhelminabankje een mooie locatie voor het Witte Anjer Perkje