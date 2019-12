Caritas koor geeft kerstconcert

Aalsmeer – Op zaterdag 14 december geeft het Interkerkelijk Koor Caritas het kerstconcert ‘Come and find him here’ vanaf 20.00 uur in de Karmelkerk. De kerk zal deze avond in kerstsfeer versierd zijn waardoor er volop genoten kan worden van de koorzang met muzikale omlijsting door een combo. De liederen worden gezongen in het Engels, en een vertaling wordt steeds in beeld gebracht. De algehele muzikale leiding is in handen van Arjaan van Eck.

In de tweede helft van het concert zal het koor de musical ‘The Mercy Manger’ zingen. Deze musical is in Nederland nog niet eerder uitgevoerd, dus voor caritas een spannende actie. Het is een prachtige musical met een mix van velerlei oude en nieuwe liedjes, mooie melodieën en verrassende koorarrangementen. Het thema is ‘de kribbe vol genade’. De kribbe zal deze avond centraal staan, letterlijk en figuurlijk.

Het koor wil een luisterrijke avond bieden, maar zorgt ook dat er veel te aanschouwen is. De Caritassers hebben heel wat in hun mars en kunnen in allerlei opstellingen zingen. Tevens hebben zij onder hun leden een solozanger en zangeres, die samen een emotievol duet zingen. Het belooft een mooi kerstconcert te worden! Kaarten à 10 euro zijn te bestellen via de website www.caritasaalsmeer.nl, of (indien nog beschikbaar) voor het concert verkrijgbaar bij de ingang.