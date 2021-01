Uithoorn – Vrijdagmiddag is op de Zijdelweg een Canta autootje (een 45 km wagentje) in brand geraakt. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was konden ze niets anders meer van het (kunststof)autootje redden. Hij brandde helemaal uit. De brandweermannen hebben de overblijfsels aan de kant gezet en het fietspad schoon gemaakt. De bestuurder bleef ongedeerd. Naar de oorzaak wordt een onderzoek ingesteld.

(foto Jan Uithol)