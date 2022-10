Zomercampagne: Bob, ook op de fiets!

Amstelland – De zomer bleek het uitgelezen moment om jongeren bewust te maken van alcohol in het verkeer. Jongerenvoorlichters spraken op diverse festivals en evenementen met automobilisten én met fietsers. Want ook – of eigenlijk juist – op de fiets is het risico op een ongeluk na alcoholgebruik groot. De voorlichters spraken ongeveer 1.000 jongeren en hebben alle Bob’s die 0.0 promille bliezen in het zonnetje gezet.

Openhartige gesprekken

Met de aanwezigheid van jongerenvoorlichters werd de kennis van festivalgangers over de risico’s van alcohol in het verkeer vergroot. Door een quizje over alcohol als ijsbreker, startten ze het gesprek met de jongeren. Het leverde openhartige gesprekken op. Zo gaf een jongen op het Zomerfeest Spaarndam aan: “Mijn vader is overleden bij een aanrijding met een dronken bestuurder. Sindsdien drink ik geen alcohol meer. Ik Bob dus altijd en zorg zo dat ook mijn vrienden veilig thuiskomen.” Gaf je op het Diemer Festijn, de Feestweek Aalsmeer, het Zinin Jordaan Festijn of het Zomerfeest in Spaarndam aan de Bob te zijn? Dan kreeg je een stempel voor je ging feesten. Als je aan het einde van de feestavond met een blaastest aan kon tonen dat je 0.0 op had, dan werd je door de voorlichters beloond met de welbekende Bob-sleutelhanger. Een positieve actie, die focust op kennis, houding en gedrag.

Bob, ook op de fiets

De Bob-campagne draait al ruim twintig jaar in Nederland en de bekendheid van de campagne is hoog. ‘Bob jij of Bob ik?’, ‘100% Bob = 0% op’ en ‘Ben je Bob, zeg het hardop’ zijn enkele uitspraken die menig Nederlander kent. De focus van ‘de Bob zijn’ ligt bij velen nog op de automobilist, terwijl je volgens de wettelijke limiet ook op de fiets of scooter maximaal twee alcoholische drankjes mag nuttigen.

Andere aanpak

Vicevoorzitter van Vervoerregio Amsterdam, Gerard Slegers: “Dit is bij velen nog onbekend, daarom hebben we dit jaar gekozen voor een andere aanpak van de Bob-campagne in de Vervoerregio Amsterdam. Door jongeren tijdens een feestje bewust van te maken, vergroten we hun kennis en de kans dat ze hun gedrag aanpassen. Als meer mensen ook op de fiets de Bob zijn, verkleinen we de kans op verkeersslachtoffers in de Vervoerregio Amsterdam. Kortom, dit vergroot de verkeersveiligheid.”