Campagne om bereik Jeugdfonds te verhogen

UITHOORN – De gemeente Uithoorn is gestart met haar tweede campagne om het Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de aandacht te brengen. Doel van de campagne is om meer kinderen te bereiken met het fonds. Het fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, theater of iets anders creatiefs kunnen doen.

Wethouder Ria Zijlstra (sociaal domein): ,,Sport en cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en moeten dus voor íedereen toegankelijk zijn. Of je nou uit een rijk of arm gezin komt. Kinderen ontwikkelen zich beter als zij aan sport of cultuur doen. Ook blijkt dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en beter presteren op school.”

Voetbal en kickboksen populair

In 2018 hebben 262 kinderen mee kunnen doen dankzij een bijdrage uit het fonds. Waarvan 224 kinderen aan sport en 38 deelnemers aan cultuur. De populairste sport was bij de jongens voetbal, gevolgd door kickboksen. Ook bij de meisjes was kickboksen in trek, maar ook turnen. Daarnaast volgen veel kinderen zwemlessen via het fonds. ,,We hebben een mooi aantal bereikt, maar niet genoeg,” meent Zijlstra. ,,Uit onderzoek blijkt dat in Uithoorn ruim 600 kinderen opgroeien in een gezin met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum. Deze kinderen komen allemaal in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Ons doel is dan ook om ál deze kinderen te bereiken.”

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Uithoorn wonen. De bijdrage van het fonds is bedoeld voor gezinnen met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum. Een intermediair kan een aanvraag voor een kind doen. Een intermediair is een tussenpersoon die het gezin kent en met het kind kan bekijken wat hij of zij graag zou willen doen. Jongerenwerkers van Videt, een leerkracht, een ouder- en kindadviseur, een huisarts, een medewerker van het Sociaal Loket van de gemeente, de voedselbank zijn allemaal intermediair. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de vereniging. Ouders hoeven dit geld niet voor te schieten. Voor sport is 225 euro per jaar per kind beschikbaar en voor zwemlessen wordt eenmalig een bedrag van 800 betaald voor het behalen van het A en B diploma. Voor culturele activiteiten is de bijdrage 450 euro per kind.