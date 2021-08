Buurtkamer wordt verrast met bezoekje Burgemeester.

De Kwakel – Vrijdag 27 augustus werd de Buurtkamer in De Kwakel verrast met een bezoek van Burgemeester Heiliegers. De vrijwilligers van de Buurtkamer wisten natuurlijk dat de Burgemeester zou komen, maar hadden het niet de week ervoor al gemeld. De Burgemeester viel met zijn neus in de spreekwoordelijke boter, want er was gebak omdat iemand trakteerde omdat hij jarig was geweest.

Allereerst werd het woord gericht tot de gastengroep als geheel, waarin benadrukt werd hoe een prachtig oud dorp De Kwakel is, de Burgemeester kan dat als inwoner ook beamen, en dat het daarom ook heel mooi is dat de verbinding van de kassen en kwekerijen met het grotere geheel van de gemeente Uithoorn tot uiting komt in het wapen van de gemeente Uithoorn en de ambtsketting, waarin een roos staat afgebeeld.

Daarna schoof de Burgemeester op meerdere plekken aan tafel aan om een gesprekje aan te knopen, wat door iedereen buitengewoon gewaardeerd werd. Er werd gezellig gelachen, er werden wat moeilijkere vraagstukken besproken, voor iedereen was er een luisterend oor, een heel belangrijk onderdeel van het eerste burgerschap.