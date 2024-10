Buurtgezinnen: vijftigste match in Uithoorn

Uithoorn – Stichting Buurtgezinnen heeft op 9 oktober de vijftigste koppeling tot stand gebracht tussen een gezin met een hulpvraag en een steungezin. Door gezinnen in dezelfde buurt te koppelen wordt voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden. Buurtgezinnen zoekt mensen die elkaar helpen bij de zorg voor kinderen zodat die zoveel mogelijk thuis kunnen opgroeien. Gezien het aantal gerealiseerde matches in de gemeente Uithoorn, vijftig sinds de start in 2019, kun je zeggen dat de stichting succesvol is.

Match

Via Buurtgezinnen kwam vader Patrick met zoon Bailey (9 jaar) en dochter Rosalie (7 jaar) in contact met het gezin van Aldo, Maaike en hun zoon Sacha (8 jaar). Patrick is recent verhuisd naar Uithoorn, terwijl de kinderen in Amstelveen naar school gaan. Het gezin kan geen beroep doen op vrienden of familie in de buurt. Vader Patrick zorgt in zijn eentje voor zijn twee kinderen, naast een fulltimebaan. Het gezin van Maaike en Aldo woont in Uithoorn en heeft voldoende ruimte ‘in huis en hart’ om iets voor Patrick en zijn gezin te betekenen.

Na een uitgebreide kennismakingsperiode is de definitieve match een feit. Bailey gaat om de week op zaterdag spelen bij het steungezin en voelt zich daar inmiddels hartstikke thuis. Hij voetbalt met Sacha, gaat mee naar voetbalwedstrijden en samen maken ze fietstochten door Uithoorn. Ook vader Patrick heeft een goede klik met Aldo en Maaike. Het is voor hem heel waardevol dat er een gezin in de buurt is waar hij een beroep op mag doen als dat even nodig is. Ook dochter Rosalie gaat met veel plezier om de week op zaterdag naar een steungezin in de buurt. Zo heeft Patrick even zijn handen vrij.

Steungezinnen welkom

Wethouder Jose de Robles gelooft heel sterk in deze vorm van informele zorg en stelt hiervoor subsidie beschikbaar. “Opvoeden doe je niet alleen, maar soms sta je er wel alleen voor. Als andere gezinnen een helpende hand bieden, kunnen veel problemen worden voorkomen. Vaak creëren zij ruimte voor ouders die er anders niet aan toekomen om op te laden. Buurtgezinnen is een geweldige stichting; ik hoop dat er in Uithoorn nog meer mensen te vinden zijn als Maaike en Aldo, die hun hart openzetten voor een onbekend kind.“

Ondersteuning

In Uithoorn wachten momenteel nog tien kinderen op een gezin dat extra ondersteuning kan bieden bij de opvoeding. Nieuwsgierig? Kijk eens op de website www.buurtgezinnen.nl en zoek op Uithoorn. Daar is overzichtelijk aangegeven voor welke kinderen een steungezin wordt gezocht en op welke manier dat zou passen. Iedereen die ervaring heeft met kinderen opvoeden of opvangen kan zich in principe aanmelden als steungezin. Ouders, grootouders, maar ook iemand zonder kinderen die werkt in het onderwijs, de zorg of in de hulpverlening. Iedereen die tijd, liefde en ruimte over heeft…

Op de foto: Wethouder José de Robles (rechts) feliciteert Stichting Buurtgezinnen en hun vijftigste match in gemeente Uithoorn. Foto: Gemeente Uithoorn.