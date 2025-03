Buurtbemiddeling: Samenwerken om overlast te voorkomen

De Ronde Venen – Soms red je het niet alleen om overlast te voorkomen. Of kun je niet meer zo goed overleggen met je buren of buurtbewoners. In De Ronde Venen kun je dan voor hulp terecht bij Stichting Samens, voorheen Tympaan De Baat.

Welzijnsorganisaties, de gemeente en corporatie Cazas Wonen werken nauw samen met deze organisatie om overlast of andere zaken die het woonplezier raken te voorkomen en te verhelpen. Daarvoor komen maandelijks medewerkers van gemeente De Ronde Venen, de wijkagenten en de Sociaal Beheerders van Cazas Wonen bij elkaar. Die samenwerking helpt vaak om zaken die voorbij komen het beste op te lossen. Niet iedere vraag kan immers worden afgedaan met een standaard antwoord. Soms moet er meer gebeuren. Daar weten de direct betrokken bewoners alles van.

Er zijn ook grenzen aan wat organisaties mogen delen met elkaar. Om dat helder te hebben, is begin maart een (vernieuwd) convenant gesloten tussen gemeente De Ronde Venen, Stichting Samens, Buurtbemiddeling en Cazas Wonen. Bij Buurtbemiddeling legt Cazas Wonen burenconflicten en ruzies neer, die zij oppakken en met huurders samen proberen op te lossen waardoor het woongenot groeit.

Cazas Wonen is actief in de gemeenten Utrecht, IJsselstein, Woerden, De Ronde Venen en Montfoort. Hier werken wij aan kernen en buurten waar het prettig samenleven is en waar voldoende kwalitatieve, duurzame en betaalbare woningen beschikbaar zijn. Als sector en als corporatie staat Caza Wonen voor een enorme opgave. Niet eerder was de uitdaging voor corporaties zo groot en zo breed. “Wij zetten ons in voor een zo groot mogelijke maatschappelijke impact. Dit doen we samen met onze bewoners én met onze partners. Samen maken we ons sterk voor woongeluk!”, aldus de corporatie.

V.l.n.r.: Ron Deurloo, directeur van Stichting Samens, Annemarie Goulmy van Cazas Wonen, wethouder Maarten van der Greft van gemeente De Ronde Venen en Grace Flohr, Buurtbemiddeling Kwadraad. (Foto: Ruud Voest)