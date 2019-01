Buurtbeheer Zijdelwaard overhandigt kerstgift aan Thamer Thuis.

Uithoorn – Vorig jaar zo rond de Kerst hield Buurtbeheer Zijdelwaard haar jaarlijkse Kerstactie in winkelcentrum Zijdelwaard. Op deze dag deelde Buurtbeheer gratis chocolademelk en erwtensoep uit aan bezoekers van het winkelcentrum. Ook was er voor iedere bezoeker een kaarsje in de vorm van een Kerstman. Van de bezoekers werd in ruil hiervoor een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een goed doel. Dit jaar was het goede doel Thamer Thuis, het hospice in De Kwakel. In voorgaande jaren was dit ook al eens het goede doel, naast de Kinderboerderij en de AED-club. Vorige week kon Gerrit Roseboom, voorzitter van Buurtbeheer Zijdelwaard, de opbrengst overhandigen aan Marianne Klinkenberg, coördinatrice van de stichting Thamer Thuis. Thamer Thuis was erg blij met de gift en bedankt langs deze weg alle gulle gevers. Nico Tijsterman, Angeline Suiker, Kees ter Beek en Arnoud van Markesteijn waren getuige van de overhandiging.’