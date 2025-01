Buurtbeheer De Kwakel wil veiligheid plein Dorpshuis strak volgenAmber Beijer nieuw raadslid voor CDA De Ronde Venen

De Kwakel – Buurtbeheer De Kwakel gaat de situatie op het plein voor het Dorpshuis de komende tijd nauwgezet volgen en zo nodig signaleren bij de Gemeente Uithoorn.

Tijdens een bijeenkomst van Buurtbeheer in mei vorig jaar gaven meerdere bewoners aan de situatie gevaarlijk te vinden en vroegen ze om verandering van de bestrating. “De stenen zijn glad en je kunt er als je slechter ter been bent moeilijk overheen, al dan niet met rollator”, aldus de bewoners.

De Gemeente heeft in december antwoord gegeven op de vragen die in de bijeenkomst waren gesteld en laten weten dat ze niet eerder dan in 2026 de situatie willen evalueren.

Dat is tegen de geluiden die Buurtbeheer de afgelopen maanden geregeld heeft gehoord van bewoners. Meerdere Kwakelaars hebben aangegeven niet meer over de stenen te durven fietsen of lopen en gaan over de stoep ernaast. Inmiddels zijn ook meerdere bewoners gevallen en lijkt de situatie dus niet veilig.

Buurtbeheer roept daarom bewoners op zich te melden bij Buurtbeheer als ze angst hebben om over het plein te gaan of zijn gevallen. Bij een valpartij is het ook belangrijk dit aan de gemeente te melden via de BuitenBeter app. Buurtbeheer wil zo bekijken of de situatie gevaarlijker is dan de gemeente denkt en ernstiger incidenten voorkomen door het sneller dan 2026 met de gemeente te bespreken als er inderdaad veel incidenten zijn. Buurtbeheer kan worden bereikt via Facebook of door direct contact met Jan van Rijn, Ruud Hogenboom of Wim Bartels.

Gladde bestrating kan leiden tot ongevallen. Foto: aangeleverd.