Buurtbbq Chrysantenlaangroot succes

De Kwakel – Op Burendag afgelopen zaterdag 28 september werd voor het eerst voor de hele straat in de Chrysantenlaan in De Kwakel een buurtbbq georganiseerd. Dat er animo voor was, was wel duidelijk want de aanmeldingen stroomde binnen toen de buren een tijd geleden benaderd werden. Tijdens een heerlijke bbq en een drankje werd er kennis gemaakt met elkaar of weer eens bij gepraat. Aan de kinderen was ook gedacht. Door de inbreng van het Oranjefonds was er voor hen een springkussen en popcornnachine geregeld. Tot slot kwam de ijswagen om iedereen te voorzien van een heerlijk ijsje. Met een opkomst van 68 volwassenen en 20 kinderen was het zeer geslaagd. Een nieuwe traditie is geboren.

Foto is aangeleverd.