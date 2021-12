Buslijn 130 rijdt vanaf half maart weer door naar Uithoorn Busstation

Regio – Buslijn 130 (Breukelen – Mijdrecht – Uithoorn) rijdt vanaf 3 januari tot half maart doordeweeks niet naar het busstation, maar naar de Guido Gezellelaan in Uithoorn. Door de aanleg van de Uithoornlijn kunnen de bussen van Syntus Utrecht niet via de snelle busbaan naar het busstation rijden. Vanaf half maart rijden de bussen van Syntus Utrecht weer door naar Uithoorn Busstation.

Buslijn 130 maakt normaal gebruik van de busbaan tussen Mijdrecht en Uithoorn Busstation. Op diezelfde busbaan wordt in 2022 het tramspoor van de Uithoornlijn aangelegd. De snelle busbaan is daardoor 7 maanden niet beschikbaar voor de bus. De omleiding die de bus moet rijden is te lang om goed in de dienstregeling te passen op doordeweekse dagen. De bussen moeten namelijk ook aansluiting geven op de treinen in Breukelen. Lijn 130 biedt daarom bij de halte Guido Gezellelaan/Achterberglaan in Uithoorn een overstap op de lijnen 347/348 naar Amstelveen en Uithoorn Busstation. Voor de reizigers richting Amstelveen is de hinder beperkt. Richting Aalsmeer en Hoofddorp moeten de reizigers wel extra overstappen.

Weekend wel

Buslijn 130 stopt in Uithoorn ook bij Uithoorn, Centrum. Vanaf daar rijdt de bus via de Amsterdamseweg naar de Wiegerbruinlaan/Achterberglaan. Daar keert de bus op de rotonde en stopt bij de bushalte Guido Gezellelaan. In het weekend rijdt lijn 130 wel door naar Uithoorn Busstation. Spitslijn 123 rijdt ’s ochtends wél door naar Uithoorn Busstation.

Vervoerregio Amsterdam en Provincie Utrecht hebben in overleg besloten dat er vanaf medio maart extra bussen ingezet zullen worden. Hierdoor kan lijn 130 weer doorrijden naar Uithoorn Busstation. Overstappen bij Guido Gezellelaan/Achterberglaan blijft dan ook nog mogelijk. Reizigers moeten wel rekening houden met enkele minuten extra reistijd. De exacte ingangsdatum wordt nog door Syntus Utrecht gecommuniceerd. Kijk voor meer informatie over de routewijziging op syntusutrecht.nl/lijn130 of uithoornlijn.nl.

(PLUS FOTO)