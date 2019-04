Uithoorn – Dinsdagavond omstreeks half tien is aan het Cort van der Lindenplein in Uithoorn vermoedelijk een buschauffeur neergestoken.

Hij is naar het ziekenhuis gebracht in stabiele toestand. De politie laat via burgernet weten dat ze een man van 1,80 meter zoeken, licht getint met een grijze trui en een donkere broek. Ter plekke word onderzoek gedaan om de situatie in kaart te brengen. ( Foto: VTF / Laurens Niezen)