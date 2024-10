Burgemeester sluit pand in Amstelhoek na drugsvondst

De Ronde Venen – De gemeente heeft per 1 oktober een woning aan de Amstelkade in Amstelhoek tijdelijk gesloten op last van burgemeester Maarten Divendal. Bij een inval trof de politie een grote hoeveelheid drugs en gereguleerde geneesmiddelen en een aantal wapens aan. Er zijn twee personen aangehouden.

De politie kwam criminele activiteiten op het spoor na een voertuigcontrole, waarbij een grote hoeveelheid drugs werd aangetroffen. De bestuurder viel te herleiden tot de Amstelkade in Amstelhoek. De grote hoeveelheid drugs en gereguleerde geneesmiddelen en het feit dat drugs werden vervoerd, maken het aannemelijk dat het perceel bekendstaat in het criminele milieu en onderdeel uitmaakt van een crimineel netwerk. De eigenaar verhuurde het betreffende perceel met daarop een woning en een schuurtje. De huur is inmiddels ontbonden. De sluiting van het pand geldt tot 16 december. Burgemeester Maarten Divendal: “Om de ongewenste naamsbekendheid van het perceel binnen het criminele circuit te doorbreken en om de omgeving te beschermen is sluiting noodzakelijk. Op geen enkele wijze tolereren wij dit soort ondermijnende praktijken. De veiligheid van onze inwoners staat voorop.”

Gezamenlijke aanpak ondermijning

Bij ondermijnende criminaliteit gebruiken criminelen faciliteiten in de bovenwereld om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Door deze verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat. Gemeenten, Openbaar Ministerie en politie trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. Als inwoners of ondernemers vermoedens hebben van misstanden, kunnen zij deze melden via het telefoonnummer 0900 – 8844. Of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 – 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Foto: gemeente De Ronde Venen