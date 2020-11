Burgemeester op (k)raamvisite bij 30.000 inwoner Frenky Klijn

Uithoorn – Baby Frenky Klijn is de 30 duizendste inwoner van de gemeente Uithoorn. Burgemeester Pieter Heiliegers maakte donderdag 19 november kennis met het kleine kereltje en zijn ouders Robin Klijn en Christy van der Kraats. Nadat de burgemeester had aangebeld werd hij verwelkomd door de trotse vader en de enorme hond des huizes die luid blafte. “Hij is een stuk waakser geworden sinds de geboorte van onze zoon,” lacht de kersverse vader met gepaste trots.

En daar is de moeder die haar kroost teder op haar borst heeft. Frenky is nog aan het ‘na boeren’ van zijn zojuist verorberde flesje melk. Met de ouders en hun nieuwe kroost gaat het uitstekend en wat waren ze blij verrast toen ze op de hoogte werden gebracht dat hun mannetje de 30 duizendste inwoner van de gemeente was geworden. Heel even werd er nog gedacht aan een grap van vrienden maar alsnel bleek het werkelijkheid te zijn. ,”Heel bijzonder,” aldus de vader.

De burgemeester vertelt dat dit aantal ook wat positieve gevolgen heeft voor de gemeente. Zo krijgt de gemeente meer geld van het Rijk en mag de gemeenteraad vanaf 2022 uitgebreid worden met maar liefst twee raadsleden.Dan is het tijd voor cadeaus. De burgemeester heeft de heerlijke officiële gemeentekoekjes meegenomen die speciaal gemaakt zijn door bakkerij Westerbos in de vorm van het gemeentewapen. Frenky krijgt een badjasje met daarop zijn naam en 30.000ste inwoner geborduurd. De ouders zijn hier uitermate blij mee en super trots.

(K)raamvisite

Vanwege de coronaregels koos de burgemeester voor beperkt (en op RIVM-afstand) contact en bleef het grotendeels bij een raambezoek. ,”Mijn eerste officiële (k)raamvisite,” grapt hij.