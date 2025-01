Burgemeester Heiliegers las voor op basisscholen

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers las woensdag 22 januari voor op ‘t Startnest en De Vuurvogel uit het prentenboekje Rinus. De leerlingen luisterden aandachtig. Daarnaast waren zij ook zeer geïnteresseerd in de ambtsketen; de kinderen vonden dat die op een medaille leek.

Traditie

De twee Uithoornse basisscholen deden mee aan de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze dagen wordt op zoveel mogelijk plekken in het land voorgelezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen of dat nog maar net hebben geleerd. Het is inmiddels traditie dat de burgemeester tijdens de Nationale Voorleesdagen voorleest op een basisschool in de gemeente. Heiliegers: “Voorlezen stimuleert de woordenschat en heeft nog zoveel meer voordelen voor hun taalontwikkeling. Daar is al veel onderzoek naar gedaan. Bovendien is het een prachtige manier om als ouders de band met je kinderen te versterken.”

Taalhuis en VoorleesExpress

In gemeente Uithoorn kunnen inwoners die moeite hebben met taal en dus niet kunnen voorlezen aan hun kinderen gebruikmaken van het Taalhuis. Kijk voor meer informatie www.taalhuisuithoorn.nl.

Daarnaast kunnen inwoners een beroep doen op de VoorleesExpress. Vrijwilligers komen thuis bij gezinnen om samen met ouders voor te lezen en taalspelletjes te doen. Het is gericht op kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Het doel is om samen met ouders de taalomgeving te verrijken, zodat kinderen thuis meer gestimuleerd worden in de taalontwikkeling. Bij de VoorleesExpress kunnen gezinnen worden aangemeld door kinderopvang, scholen, consultatiebureau en de bibliotheek www.voorleesexpress.nl.

De burgemeester wordt enthousiast ontvangen op basisschool ’t Startnest.

Foto: gemeente Uithoorn