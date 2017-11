Gastlessen college over respect

De Ronde Venen – Burgemeester Maarten Divendal en de wethouders Alberta Schuurs en Anco Goldhoorn gaan deze week (de week van het Respect) een aantal gastlessen verzorgen bij scholen. Zij zullen gaan spreken over een tolerante en respectvolle samenleving waarbij iedereen meedoet. Ook lastige onderwerpen gaan besproken worden.

Dit jaar gaan jongeren tijdens de Week van Respect de uitdaging aan om Respectzones in hun omgeving te creëren. Dit zijn fysieke plekken, zoals een klas, school of sportveld, waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. “Het gaat er niet om dat je het met elkaar eens bent, maar wel dat je naar elkaar leert luisteren en met elkaar in gesprek gaat”, vertelt burgemeester Maarten Divendal.

Bezoek aan scholen

In de Week van Respect, van 6 tot 12 november, bezoekt burgemeester Maarten Divendal op dinsdag 7 november van 14 tot 15 uur het Veenlanden College in Mijdrecht en wethouder Alberta Schuurs van 13.30 tot 14.30 uur de Jozefschool in Vinkeveen. Wethouder Anco Goldhoorn gaat 9 november van 9 tot 10 uur naar de Julianaschool in Wilnis.

De collegeleden vertellen over hun eigen ervaringen met respect geven en ontvangen en gaan in gesprek met de leerlingen. Vragen die aan bod komen zijn: Wat betekent respect eigenlijk? Hoe ga je respectvol met elkaar? En hoe juist niet?