Burgemeester bij 65-jarig huwelijksjubileum familie Plasmeijer

Uithoorn – Afgelopen vrijdag bracht burgemeester Pieter Heiliegers een bezoek aan M.C. Plasmeijer en mevrouw A.J. Plasmeijer-Kennis. De burgemeester werd hartelijk ontvangen met koffie en gebak. Weliswaar was de belangrijke kerkelijke huwelijksvoltrekking later, deze “gemeentelijke dag” werd niet overgeslagen. Ook 5 jaar geleden was de burgemeester te gast, maar destijds nog aan de Drechtdijk in De Kwakel. Inmiddels is de familie verhuisd, maar de verhalen over ‘wonen in De Kwakel’ zijn nog volop levendig alsook het verzamelen van schrijfpennen. In de afgelopen jaren heeft de burgemeester er een aantal opgespaard voor Maarten Plasmeijer, waaronder enkele bijzondere zoals één met logo van onze gemeente, alsook een exemplaar met inscriptie van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de vorige gemeente van de burgemeester. Hoe treffend… In de middag kwam men elkaar weer tegen. Maar dan in De Gasterij bij het 70-jarig jubileum van de KBO.

Fotobijschrift: Het jubilerende bruidspaar Plasmeijer op de foto met burgemeester Heiliegers.

Foto: Familie Plasmeijer