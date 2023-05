Burgemeester bezoekt diamanten paar Veldhuisen-Enthoven

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers is vorige week op bezoek gegaan bij het Uithoornse echtpaar Aldert en Miep Veldhuisen-Enthoven. Hij vierde met het paar hun 60-jarig huwelijk.

Jarenlang was het diamanten echtpaar de eigenaar van delicatessewinkel De Stolp aan de Dorpsstraat in Uithoorn. Daar verkochten ze onder andere de meest heerlijke kazen en vleeswaren. “Het was altijd heel hard werken. Eigenlijk zes dagen per week waren we in touw. Maar met heel veel plezier kijken we terug op die tijd,” glimlacht de bruidegom. Zijn vrouw vult aan: “Voordat we de winkel openden, heeft mijn man nog heel lang met de SRV wagen gereden in een aantal wijken van het dorp. Klantvriendelijkheid stond altijd bovenaan. ”

Het paar heeft dus al een hele lange en mooie geschiedenis lopen in Uithoorn. Nog steeds zijn ze zeer actief in het dorp. En alles doen ze samen: een paar keer per week gymmen, geregeld gezelschapsspelen met buurtbewoners en ze zijn actief vrijwilligers bij de kerk.

Sinds een jaar woont het diamanten bruidspaar in een woning aan de Jacob Reviushof. Ondanks hun leeftijd (respectievelijk 80 en 86 jaar) kunnen ze nog alles zelf. In hun nieuwe straat hebben ze het ontzettend naar hun zin. Het contact met de buren is fijn en er is veel saamhorigheid.

Burgemeester Heiliegers heeft voorafgaand aan het bezoek bloemen gestuurd en bracht nog een insigne mee als cadeau van de gemeente. Hij heeft genoten van hun verhalen: ,”Mooi om te zien dat zij na al die jaren nog zoveel samen ondernemen. Het is altijd genieten dit soort bezoeken.”