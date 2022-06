Burgemeester bezoekt diamanten bruidspaar Van Lommel

Uithoorn – Wim en Thérèse van Lommel uit Uithoorn waren op 13 juni zestig jaar getrouwd. Burgemeester Pieter Heiliegers ging op de heugelijke dag bij het diamanten bruidspaar langs met een attentie en een mooie bos bloemen.

Het echtpaar weet nog goed hoe zij elkaar ontmoet hebben. Zij volgden dansles op dezelfde dansschool, maar zaten niet bij elkaar in de les. Wel had Thérèse (nu 81) al haar oog laten vallen op haar toekomstige man. Wim (nu 86) was -en is nog steeds- een echte ‘gentleman’. Die mooie eigenschap kon Thérèse in haar voordeel gebruiken. Dus na de les maakte ze expres haar fietslichtje kapot. Hopende dat hij zou aanbieden om haar naar huis te brengen. Haar wens kwam uit en zo begon het mooie liefdesverhaal.

,,Prachtig om te horen,” zegt de burgemeester glimlachend. En ook mooi om te horen dat zij vanaf de begin jaren ’70 naar Uithoorn zijn verhuisd en het altijd zo naar hun zin hebben gehad.”

Het bruidspaar stelde het bezoek van de burgemeester zeer op prijs. De bruidegom vond het met name erg leuk dat de burgervader zich niet zo officieel voorstelde als ‘burgemeester Heiliegers’, maar ‘gewoon’ als Pieter Heiliegers.