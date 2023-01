BurenAlert: Iedereen direct alert!

Regio – Nederland wordt overspoeld met buurtpreventie-app’s en buurtwhatsapp groepen. Fantastisch zou je denken, maar is dat wel zo? Die app-groepen zijn opgezet voor het verhogen van de veiligheid in de buurt en in sommige wijken werkt dat goed. In andere wijken worden deze apps meer als buurtbabbel-box gebruikt waarbij een aantal bewoners de boventoon voert. Sociaal gezien is dit prima, maar het heeft tot gevolg dat urgente berichten niet of te laat gelezen worden wat de doelstelling van de app teniet doet.

Een tweede probleem is dat door de veelheid van app-aanbieders niet iedereen dezelfde app gebruikt. Dit komt de effectiviteit van de apps niet ten goede. Daarnaast kunnen mensen die geen smartphone gebruiken, waaronder de echt ouderen, niet meedoen. Helaas zijn deze ouderen vaak de doelgroep van criminelen.

Deze ouderen hebben echter wel een ‘ouderwetse’ vaste telefoon of eenvoudig mobieltje en kunnen daarmee goed overweg. Als oplossing hiervoor is BurenAlert ontwikkeld. Dit systeem werkt via ‘gewone’ telefoontechniek en iedereen met een mobiele telefoon, smartphone of vaste telefoon kan mee doen. Dus ook die oudere buren die vaak doelwit zijn van criminelen met babbeltrucs. Het werkt als volgt: Stel, je had een paar verdachte types aan de deur of je verwarde buurman is zoek. Je pakt dan de telefoon, belt het BurenAlert alarmnummer, spreekt een bericht in en verbreekt de verbinding. Direct daarna gaat bij de deelnemende buren, in een straal van 500 meter, de telefoon over en horen zij het ingesproken bericht. Zo is iedereen direct alert. BurenAlert is nu in heel Nederland gratis beschikbaar. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.burenalert.nl.