Brief van Mark Rutte voor Boris Janmaat

De Ronde Venen – Blij, verrast en toch ook wel onder de indruk. Je krijgt tenslotte niet elke dag post van de minister-president. Ook Boris Janmaat niet, maar vorige week wel. Toen plofte er een brief van Mark Rutte bij hem op de deurmat. Kort nadat half maart de coronacrisis uitbrak zat Boris, net 50 geworden, thuis. Al ruim 14 jaar is hij een van de schoonmakers in het gemeentehuis. Werk dat hij altijd met veel plezier en toewijding doet. Vanwege de coronacrisis kwam daar even een eind aan en ging Boris naar de dagbesteding van zorgorganisatie Zideris.

Boris: ,,Ik heb daar een geborduurde brief gemaakt voor minister-president Mark Rutte. Met kleine kruisjes en steekjes heb ik een bezem geborduurd met daaronder een klein stofwolkje van het opruimen. Ik ben daar zeker twee dagen mee bezig geweest.’’

,,Het idee om een geborduurde brief naar Mark Rutte kwam bij me op omdat ik vind dat hij op televisie goed uitlegt wat er aan de hand is met corona en wat we moeten doen. Hij pakt daar ook de mensen mee die in een woonlocatie wonen als ik. Dat vind ik goed en wilde hem dat laten weten. Ik heb ook een geborduurde brief gemaakt voor de burgemeester. Die vond hem heel mooi en leuk om te ontvangen.’’

Boris was al bijna weer vergeten dat hij de brief naar het torentje van Rutte had gestuurd, totdat hij vorige week een bedankbrief kreeg van de minister-president. Daarin bedankt Mark Rutte Boris voor de brief en kaart en feliciteert hij hem alsnog met zijn 50e verjaardag. Rutte wenst Boris alle goeds toe en sluit af met de hoop ‘dat deze vervelende periode snel voorbij is.’