Brandweer blust brand in ‘hennep-woning’

Uithoorn – Donderdag 19 juli rond negen uur in de ochtend werden de brandweerkorpsen van Uithoorn en Aalsmeer gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Pieter Langendijklaan in Uithoorn. Ter plaatse zagen de brandweerlieden rook uit de inpandige garage komen. Hier bleek de brand te woeden, evenals in de kelder van het huis.

De brandweer van Uithoorn heeft het vuur geblust. De vrijwilligers van kazerne Aalsmeer hebben koolmonoxide metingen verricht in de naastgelegen woning.

Tijdens de bluswerkzaamheden is een hennepkwekerij aangetroffen. Buurtbewoners verklaarden dat de gordijnen van de woning altijd dicht zaten. Ook zou de bewoner gevlucht zijn toen er brand uitbrak. Dit is echter niet bevestigd.

Er wordt verder onderzoek gedaan door de politie. De planten en alle apparatuur gaan in ieder geval vernietigd worden. De eigenaar van de woning kan rekenen op een forse boete.

Er is niemand gewond geraakt.

Foto: VTF – Vivian Tusfeld