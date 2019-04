Uithoorn – Vanmiddag kleine woningbrand aan het Zijdelwaardplein omdat er een pannetje op het vuur was blijven staan. De brandweer forceerde de onderste ruit van de voordeur om in de woning te kunnen komen en had het vuur snel onder controle. Buiten was de lucht van verbrand vet en vlees goed te ruiken. (foto JW Uithol)