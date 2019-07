Uithoorn – Woensdagavond is er een zolderbrand ontstaan in een woning aan de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn. De zoon van het gezin had wat wierook aangestoken hetgeen ongetwijfeld niet helemaal goed is gegaan. Veel brand, rook en roetschade in de woning. Bewoners links en rechts werden snel door de politie verzocht hun woningen te verlaten.

Foto, Jan Uithol