Uithoorn – De brandweerlieden van Uithoorn moesten vrijdagochtend vroeg uit bed voor een buitenbrand aan de Petrus Steenkampweg in Uithoorn. Omstreeks 4.30 uur werd de brand ontdekt. Op het bouwterrein langs de busbaan stond een stapel met voeten (poten) voor bouwhekken in brand. De brandweer is een flinke tijd bezig geweest om de brand te blussen. Waarschijnlijk is de brand aangestoken.

Foto: VLN Nieuws – Vivian Tusveld