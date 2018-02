Aalsmeer – In een woning aan de Oosteinderweg is maandagavond 12 februari rond half acht brand ontstaan.

De woning is nog in aanbouw. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Rond negen uur was de brand geblust.

Volgens een omstander woedde de brand in het schoorsteenkanaal en was de brandhaard lastig te bereiken.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Foto: VTF