Uithoorn – Aan de Wilhelminakade in Uithoorn is in de nacht van donderdag op vrijdag een bouwcontainer in brand gestoken. De brand werd omstreeks 1.30 uur ontdekt door een passerende beveiligster die de brandweer heeft ingeschakeld. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Na ongeveer een half uur kon de brandweer weer retour naar de kazerne. (foto: VLN Nieuws – Vivian Tusveld)