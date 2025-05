Botenprotest succesvol: wethouder Cees van Uden haalt bakzeil

De Ronde Venen – Meer dan dertig grote boten, elk meer dan 12 meter lang, samen met vele kleinere vaartuigen, namen afgelopen 3 mei op de Vinkeveense Plassen deel aan een demonstratie tegen het nieuwe bestemmingsplan voor het populaire recreatiegebied. Het protest werd georganiseerd door booteigenaren die zich buitengesloten voelen van het besluitvormingsproces en bezorgd zijn over de impact van de nieuwe regelgeving op hun activiteiten.

Het nieuwe plan van gemeente De Ronde Venen omvat beperkingen op de grootte van boten en limieten op hoe lang boten in bepaalde gebieden mogen blijven, wat volgens velen een negatieve invloed zal hebben op de lokale bootgemeenschap. De protest had als doel aandacht te vragen voor deze kwesties en de lokale overheid te verzoeken de voorgestelde wijzigingen te heroverwegen.

Landelijke media

Het protest bereikte ook de landelijke media. In het tv-programma Radar van afgelopen zondag (5 mei, NPO2, 20.30 uur) confronteerde de verslaggever van het actualiteitenprogramma wethouder Cees van Uden met de ‘raakt kant noch wal’-situatie: het zwabberbeleid van 8 naar 12 meter boten, later door natte vingerwerk uitgerekt naar 15 meter lang en nu ontheffing ook voor schippers die aantoonbaar aannemelijk kunnen maken, dat zij al vijftien jaar in de gemeentelijke gedoogsituatie van al 60 jaar verkeren. Van Uden deed, geconfronteerd met voornoemde, een belofte die min of meer aanstuurde op een algehele ontheffing voor bestaande situaties. Terwijl de schippers eigenlijk van niets weten, zegde Van Uden toe in gesprek te gaan met de schippers en hun advocaat. En dat moet vóór 12 mei als de besluitvorming wordt geconcretiseerd en beslist in de gemeenteraad. Voorlopig is er een garantie van Van Uden.

Reacties

De reacties van de deelnemers aan de bootprotest op de Vinkeveense Plassen waren overwegend negatief en bezorgd. Veel booteigenaren voelden zich buitengesloten van het besluitvormingsproces en waren bezorgd over de impact van de nieuwe regelgeving op hun activiteiten. Een van de deelnemers, Piet Hein van Asselen, noemde het nieuwe bestemmingsplan ‘knettergek’ en uitte zijn frustratie over de beperkingen op boten langer dan 8 meter 2. Hij en zijn vrouw hadden juist gekozen voor een grotere boot om erop te kunnen slapen, maar nu voelen ze zich gedupeerd omdat hun boot niet meer welkom is bij hun eigen legakker.

En dat is het meteen een bruggetjes naar een andere ‘recreatiesituatie’.

‘Onvrede’. ‘Bestuurlijke wanorde’. ‘Angst’. Woorden die bij een heftig onderwerp horen, zou je denken. Maar hier gaat het om nieuwe regels in een recreatiegebied. Sjuul Paradijs, voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf: “Ik heb een opinie geschreven over de situatie rond het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Dit leidt tot de conclusie, dat een onderzoek naar de bestuurlijke aanpak hiervan door de provincie wenselijk is.” Onderzoek naar de bestuurlijke puinzooi Vinkeveense Plassen is volgens hem broodnodig.” Wat een puinzooi heeft de gemeente De Ronde Venen ervan gemaakt. Het maken van een bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen is uitgemond in een rampzalige opeenvolging van bestuurlijke blunders. Het leek erop dat de afgelopen jaren, bij een hernieuwde poging om de legakkers te behouden en recreatie enigszins te ordenen, er een aanvaardbare nieuwe situatie zou gaan ontstaan. Maar niets is minder waar. Het zwalkende beleid is mede geïnspireerd door lokale politici van de gemeente De Ronde Venen. Deze ‘gemeente’ is trouwens niets meer en niets minder dan een optelsom van dorpen, waarvan de volksvertegenwoordigers lukraak plannen becommentariëren, amenderen of met totaal onuitvoerbare (en onbetaalbare) ideeën op de proppen komen. Het gros van de gemeenteraadsleden heeft mogelijk zelfs nog nooit met een bootje rondgevaren op de plassen.”

Ondertussen maken recreanten van de Vinkeveense Plassen zich grote zorgen. Van oud tot jong. De angst slaat om je hart als je na een prima gedoogsituatie van decennia je dit bestuurlijke drama aanschouwt. Paradijs: “Het kost, naast de voortdurende onzekerheid, ook geld. Zo heeft de gemeente De Ronde Venen jaren geleden besloten om plusminus 40 eilanden te verkopen onder strenge voorwaarden. Landelijke media berichtten erover, er werden beloftes gedaan. Eigenaren kwamen echter van een koude kermis thuis, want de beschoeiingen om het aangekochte eiland werden voor tienduizenden euro’s aangelegd maar een blokhut erop zetten bleef verboden. We zijn jaren en stijgende woz-aanslagen verder en het onkruid woekert er volop. Plus staan sindsdien veel legakkers onder water. Wat een incompetentie.“

Fouten

Het allerlaatste bestemmingsplan wemelde volgens Paradijs van de fouten, maar was wel het resultaat van tienduizenden vergaderuren, duur betaalde consultants die een berg rapporten opleverden en een kakafonie van extremiteiten. “Zo werd de strook waar wij genieten van de Vinkeveense Plassen zonder enig overleg tot ‘puur natuur’ gebombardeerd. Of we even ons boeltje konden oppakken. Ook elders werd er wereldvreemd geacteerd en inconsequent gehandhaafd. Herverkaveling, waar veel families op hoopten omdat ze met elkaar willen genieten van het water, werd geweigerd en later toch weer toegestaan. Met zo veel bestuurlijke gekte kon het ook niet anders dat er advocaten van de Amsterdamse Zuidas opdoken om de gemeente De Ronde Venen op het rechte pad te houden. Want voor je het weet, wordt er een glamping toegestaan op een van de zandeilanden, omdat de gemeente het geld voor het onderhoud goed kan gebruiken. Hoe ridicuul is dat?”

Giftige cocktail

Hij vervolgt: “Ook werden er op het allerlaatste moment, dus nadat de periode voor het inleveren van zienswijzen was verstreken, nieuwe plannen in het bestemmingsplan gefietst. Zoals de maximale lengte voor schepen van 8 meter, waarop je mag slapen aan de eilanden en de legakkers, en nog meer ongein met enorme impact op de recreatie. Ook dat lijkt inmiddels van tafel, maar worden de ‘eilandbewoners’ in zone 3 wel dupe van een voorgestelde compensatie in de maximale bebouwing van hun legakkers. Dit hele bestuurlijke proces bij de gemeente De Ronde Venen smaakt naar een giftige cocktail. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Het provinciaal bestuur van Utrecht zou er goed aan doen om in te grijpen, want het draagvlak verdampt. Als het Utrechtse College van Gedeputeerden niet in actie komt zal de Raad van State worden bedolven onder procedures. Van bestuurlijke willekeur tot onrechtmatig handelen: er zijn voor gedupeerden voldoende aanknopingspunten om naar de bestuursrechter te stappen.”

Maar het zou ook heel erg goed zijn als de bestuurlijke chaos rond de bestemmingsplannen over de Vinkeveense Plassen door een onafhankelijke commissie diepgaand wordt onderzocht. “Om vast te stellen hoe het bestuurlijk zo in de soep kon lopen en om alvast de basis te leggen voor schadeclaims van gedupeerden, gewone normale mensen die speelbal zijn van zo veel wanbeleid.”

De Ronde Venen heeft desgevraagd laten weten, dat eerder al aangegeven is dat er ‘Een zorgvuldige planning is doorlopen met inspraakavonden en commissievergaderingen.’

Botenprotest op de Vinkeveense Plassen. Foto: Marlies Wessels.