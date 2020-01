Bosbranden in Australië: De Kajuit praat met inwoners

Uithoorn – Op dit moment is het ‘winter’ in ons land, maar aan de andere kant van de aarde is het hoogzomer. Australië kampt al een tijdje met hevige bosbranden. Tijdens de begrijpend lezen lessen van de methode Nieuwsbegrip is hier extra aandacht aanbesteed. Kinderen uit groep 6 van basisschool obs de Kajuit hebben live gesproken met inwoners uit Australië om meer te weten te komen over dit onderwerp. Een hele interessante ervaring.

Tekst lezen

Om 08:30 uur gingen de kinderen hun Nieuwbegrip tekst lezen over de bosbranden in Australië. De tekst ging onder andere over de invloed van de hevige bosbranden op de natuur, dieren en mensen. Hierbij kregen zij van de meester de opdracht om twee vragen te bedenken die zij wilden stellen aan twee inwoners uit de hoofdstad Canberra. De kinderen hadden zich goed ingelezen in het onderwerp en daaruit kwamen mooie vragen naar voren.

In de ochtend heeft een aantal leerlingen uit de groep de vragen geclusterd en vervolgens vertaald naar het Engels. Om 11:00 uur onze tijd (21:00 uur in Australië) werd er een videoverbinding gemaakt. De inwoners uit Canberra, genaamd Richard en Julie, vertelden de kinderen hoe het op dit moment is in Australië. Een aantal kinderen uit de klas heeft het gesprek in de Engelse taal geleid. Tevens zorgden zij ervoor om het gesprek naar het Nederlands te vertalen voor de andere kinderen uit de groep. Een greep met vragen en antwoorden die zijn gesteld:

1. Do you have problems with the fire? Hebben jullie problemen met het vuur? Op dit moment is de plaats waar zij wonen geen vuur te zien. Echter in nabijgelegen omgeving is er veel overlast van de branden. Ook is er heel veel rook te zien. De dag waarop het gesprek plaatsvond, was het een goede dag in Canberra. Het was 25 graden Celsius met zo nu en dan wat zon. Maar de inwoners maakten zich wel zorgen voor de dag daarna. De temperatuur zou weer oplopen richting de 38 – 40 graden met een matige wind. Dit was geen goed vooruitzicht. Vrienden en kennissen van Julie en Richard moesten helaas in de afgelopen periode hun huis uit vanwege de branden. Ook hebben veel dieren last van deze omstandigheid.

2. How does the sky look like? Hoe ziet de lucht eruit? Er is rook aanwezig. Het is op dit moment een van de meest vervuilende omgevingen ter wereld. Dit heeft alles te maken met de rookontwikkeling. Hierdoor moeten ze al hun deuren en ramen gesloten houden. Dit zorgt ervoor dat zij hun huis niet kunnen doorluchten. Ze houden hun hoofd koel met een paar ventilatoren.

3. Are you scared to sleep in your house at the moment? Zijn jullie op dit moment bang om te slapen in jullie huis? Richard en Julie zijn niet bang om te slapen, maar het is absoluut niet aangenaam vanwege de warmte in hun huis.

4. Can we take a look at your home? Kunnen wij een kijkje nemen in jullie huis? De kinderen en de meester hadden een korte rondleiding gekregen in hun huis.

5. Do you have pets? Hebben jullie huisdieren? Ja, wij hebben een hond. Zijn naam is Cricket.

De groep bedankte de inwoners uit Canberra voor het gesprek en wenste hen het allerbeste toe in de aankomende periode. Hopelijk dat deze situatie snel gaat veranderen in Australië.

Na het gesprek zijn de kinderen volop aan de slag gegaan met opdrachten die bij de tekst hoorden. Er is heel goed samengewerkt. Aan het eind van de les is teruggekeken op de positieve samenwerking en de gevonden antwoorden. Tot slot ging de groep in de middag nog een quiz doen. De quiz was gerelateerd aan het onderwerp van de les.