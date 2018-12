Boeken en kerststukjes in Leimuiden

Leimuiden – Op zoek naar uitbreiding van de boekencollectie voor de lange winteravonden? Kom dan op zaterdag 15 december naar de boeken- en kerststukjesmarkt in Leimuiden. De markt wordt georganiseerd door de Protestantse gemeente in de Dorpskerk van Leimuiden.

Er is een gevarieerd aanbod tweedehands boeken gesorteerd op genre voor jong en oud. De dames van de bloemengroep maken ook deze keer weer unieke kerststukjes. Wees er snel, bij want de stukjes zijn zéér gewild en op is op.

Bezoekers kunnen zich ook inschrijven voor de verloting van een lekker kerstpakket. Na het snuffelen kan even gerust worden op het gezellig terras waar ook iets gedronken kan worden. De boeken- en kerststukjesmarkt is van 10.00 tot 15.00 uur.