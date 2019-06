Boek over 85-jarige Amsterdamse Bos

Amstelveen – Wethouders Laurens Ivens van Amsterdam en Herbert Raat van Amstelveen hebben donderdag 27 juni gezamenlijk het boek ‘Het Amsterdamse Bos -Een geschiedenis’ in ontvangst genomen. Het boek verschijnt ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van het Bos. Het beschrijft het ontwerp en het gebruik van het Bos door de jaren heen.

Het boek gebruikt het schetsontwerp van Cornelis van Eesteren en Jakoba Mulder als vertrekpunt om te beschrijven hoe de beide ontwerpers zich lieten inspireren door buitenlandse parken. In Frankrijk, Duitsland en Engeland ontdekten zij wat nog aan hun ontwerp ontbrak. Uit Engeland kopieerden zij het vrije gebruik van de grasvelden. De naaldbomen op de Heuvel doen denken aan het Schwarzwald of Beieren.

Hand in hand

Het Bos in zijn huidige vorm is nog steeds een voorbeeld voor andere ontwerpers. Delegaties uit China, Zuid-Korea, Italië en Engeland laten zich graag uitleggen hoe natuur en recreatie hand in hand gaan.

Het boek ‘Het Amsterdamse Bos – een geschiedenis’ van Sophia Dupon en Jouke van der Werf verschenen bij uitgeverij Thoth, kost 15 euro en is verkrijgbaar bij alle boekhandels. De uitgave is tot stand gekomen dankzij steun van het BPD Cultuurfonds, de Vrienden van het Amsterdamse Bos en de gemeente Amstelveen.