Blues van Ralph de Jongh in The Shack

Oude Meer – Op zondag 1 december is Ralph de Jongh weer terug in The Shack. Ralph de Jongh is een muzikant die de liefhebbers van livemuziek graag zien op het podium. Dit vooral om zijn weergaloze live-act. Ralph is een klasse apart en is een absolute sensatie om live te zien en te horen. De blues stroomt rijkelijk door zijn aderen. In 2004 werd Ralph opgepikt door niemand minder dan Harry Muskee, die hem meenam op tournee als voorprogramma van zijn Cuby & The Blizzards. Ralph heeft een unieke stijl van spelen, schrijft en produceert zijn eigen muziek, brengt die op zijn eigen label uit en hij speelt de blues op houten schoenen. Ralph legt als in een trance zijn ziel bloot tijdens zijn concerten. In een fenomenale atmosfeer van geluid, kunnen bezoekers al dromend terug naar de tijden van de vooroorlogse blues en de jaren zestig van Keith Richards en Mick Jagger.

The Doors en Boogie woogie

Op vrijdag 6 december staat in de agenda van The Shack een tribute to The Doors. Nog geen kaarten? Helaas, uitverkocht. Maar, zondag 8 december is ook een bezoek meer dan waard: Mr. Boogiewoogie & The Blisters verzorgen deze middag een optreden. Liefhebbers van muziekstijlen als blues, rock & roll en boogie woogie komen volledig aan hun trekken tijdens dit pianofeestje op zondagmiddag 8 december in The Shack. Mr. Boogie Woogie Eric-Jan Overbeek en zijn fantastische band trekken alles uit de kast: spetterende piano- en gitaarsolo’s, hartverscheurende duetten en prachtige bluesballades!

Stevie Ray Vaughan

De band, waarmee het fantastische repertoire van de legendarische Stevie Ray Vaughan gevierd wordt, bestaat louter uit klasse muzikanten met zanger Martin van der Starre, gitarist Rob Winter, toetsenist Ruben Mulder, bassist Rick Nieuwenhuizen en drummer Fokke de Jong. Een dikke aanrader op zondag 15 december.

The Shack is op zondag 1 december open vanaf 15.00 uur. Ralph de Jong begint rond 16.00 uur en de entree is 10 euro. Ga voor info en meer naar www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.