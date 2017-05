Ruimtes gezocht voor Werkschuit en biljarters

Aalsmeer – De voormalige kantine van VVA aan de Dreef wordt het nieuwe buurthuis voor buurtvereniging Hornmeer. Voorlopig kunnen de heren en dames hier hun intrek nog niet nemen. Het vierkante gebouw met punten dak is dicht getimmerd. Hiertoe is besloten nadat vandalen diverse ramen ingegooid hadden. De overige opstallen wordt gesloopt en deze werkzaamheden zijn nog in volle gang.

Ondanks dat het nog even duurt is de buurtvereniging ‘onder de pannen’, net als mede-gebruiker van het huidige buurthuis aan de Roerdomplaan, de Marokkaanse Gemeenschap. De stichting mag zich vestigen in een ruimte van de voormalige gemeentewerf (Meerlanden) aan de Zwarteweg. Ook de EHBO wordt hier een nieuwe buur van de brandweer. De EHBO moet weg uit de Baccarastraat. In dit pand is jongerenhuisvesting gepland.

En dan blijven er nog twee verenigingen over, die nog steeds naarstig op zoek zijn en best zenuwachtig aan het worden zijn. Creatief centrum De Werkschuit dient ook haar ‘plekje’ in de Baccarastraat te verlaten, maar waar nu heen? De stichting heeft al diverse oproepen gedaan en is nu een petitie gestart: De Werkschuit moet blijven. Er is nog enkele maanden respijt, maar de tijd dringt. Wie biedt de stichting, waar vele inwoners cursussen hebben gevolgd en volgen, een dak boven het hoofd?

Biljartvereniging Aalsmeer is de tweede zoekende. De club moet weg uit het buurthuis in de Hornmeer waar, zoals bekend, woningbouw gaat komen. Ook een noodkreet dus van de biljarters, want zonder speelruimte geen biljartvereniging meer. De biljarters komen zowel op middagen als op avonden bijeen. Wie vindt het gezellig om deze club ‘in huis’ te nemen? Beide verenigingen hopen dat er snel ‘witte rook’ uit hun schoorstenen kan komen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met De Werkschuit, de biljartclub en de gemeente, die zich eveneens inzet voor nieuwe huisvesting.