Amstelland – De Nationale Dag van de Mantelzorg, 10 november komt er weer aan! Deze schijnwerper op de mantelzorger is meer dan verdiend en nodig. Zeker dit speciale corona-jaar waar het voor iedereen, en zeker voor de mantelzorgers, niet makkelijk is. Deze dag geeft daarom genoeg redenen om weer een ontspannen moment aan te bieden. Dit jaar wel in een ander jasje gestoken.

Mantelzorg & Meer organiseert van 9 tot en met 14 november allerlei online activiteiten via Zoom voor mantelzorgers die wonen in Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn. Er is keus uit een rondleiding door het Cobra museum, Yoga, Tekenen, Zingen, een Rondleiding door joods Amsterdam, Bewegen met Duco Bauwens van Nederland in Beweging en Barbara Barend neemt u mee in de sportwereld.

Aanmelden

Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Mantelzorg & Meer ontvangen rechtstreeks een uitnodiging. Mantelzorgers die nog niet ingeschreven zijn als mantelzorger kunnen zich inschrijven via https://www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/aanmelden/. Daarna ontvangen zij een uitnodiging waarmee zij zich alleen digitaal kunnen aanmelden. Dit is mogelijk tot 28 oktober 17.00 uur.

Mantelzorg & Meer hoopt dat vele mantelzorgers plezier beleven tijdens deze bijzondere Week van de Mantelzorg!