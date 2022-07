Bijeenkomst Contactcirkel Rode Kruis Uithoorn

Uithoorn – Alweer bijna een jaar geleden was de laatste bijeenkomst van de deelnemers en de vrijwilligers van de Contactcirkel van het Rode Kruis in Uithoorn. Maar op 13 juli jl. was het zover. In stralend mooi weer kwamen ze bijeen bij de Strooppot in De Hoef. Het was zulk mooi weer dat ze allemaal lekker buiten konden zitten en genieten van een (voortreffelijk gebakken) pannenkoek, gevolgd door een heerlijke ijscoupe, en niet te vergeten van een drankje vooraf. Een bijzondere bijeenkomst was het, eindelijk weer gelegenheid om bij te praten, of het nu over (achter-/klein-) kinderen ging of over de toestand in de wereld, alle onderwerpen kwamen zo ongeveer voorbij. Nieuwe deelnemers leerden zo de vrijwilligers kennen en andersom natuurlijk. Het gevolg was een zeer geanimeerd “kwetterend” geluid in het voor ons gereserveerde deel van het terras. Iedereen was het er over eens, voor herhaling meer dan vatbaar.

Deelnemer

Als u denkt de Rode Kruis Contactcirkel lijkt mij wel wat, sluit u zich dan aan bij de Contactcirkel. Als deelnemer wordt u dagelijks omstreeks 9.00 uur gebeld met de vraag of alles oké met u is. Als dat het geval is, belt u een volgende deelnemer met dezelfde vraag. Totdat de laatste deelnemer de vrijwilliger belt die de cirkel is begonnen. Afwijkende afspraken zijn altijd mogelijk. Mocht u een volgende deelnemer niet kunnen bereiken dan belt u de vrijwilliger en zij/hij onderneemt actie. U moet weten: u hoeft GEEN lid te zijn van het Rode Kruis om deel te nemen. De enige kosten zijn het dagelijkse telefoontje naar de volgende deelnemer.

Als het bovenstaande u aanspreekt en u denkt aan een dergelijke organisatie zou ik mijn bijdrage wel willen leveren, meldt u zich dan aan als vrijwilliger. We zijn op zoek naar vrijwilligers die wat jonger zijn dan de deelnemers en die overweg kunnen met moderne communicatiemiddelen. Eenmaal in de 5 of 6 weken heeft u dan een week “dienst”. Ook moet u weten dat als uw hulp ingeroepen wordt, u altijd met een tweede vrijwilliger naar het betrokken adres gaat.

In beide gevallen, als u zich wilt aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger, kunt u contact opnemen met Tine Banning (tel.nr.0297 562200) of met Ida Veen (0297 560206). Zij maken een afspraak met u om een en ander af te stemmen.