Bij OBS De Eendracht kun je de mooiste boeken vinden!

Mijdrecht – Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. Je vindt ze in een wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein, of in het KinderzwerfboekStation van OBS De Eendracht. Een grote boekenkast met voor alle leeftijden van groep 1 t/m 8 de prachtigste boeken van bekende en heel populaire schrijvers.

Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Je mag het gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode… Met die code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op deze website, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is. Wist je dat sommige boeken zijn gaan zwerven in Utrecht en nu al in Leeuwarden zijn?

Heb je zelf een mooi boek dat je in deze boekenkast wil plaatsen kom het dan graag brengen! Kies een mooi boek uit en dan helpen de leerkrachten van OBS De Eendracht je graag bij het ruilen. Jouw boek krijgt dan ook de ‘neem mij mee stickers’ en mag ook uit zwerven gaan!