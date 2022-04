Bibliotheek Mijdrecht bloeddrukmeetpunt Hartstichting

Tijdens de Mei Meet Maand van de Hartstichting kunnen mensen zelf hun bloeddruk komen meten in de Bibliotheek Mijdrecht. Een medewerker van de Hartstichting begeleidt het bloeddrukmeten. Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet, maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte. Vanaf je 40ste stijgt het risico op een hoge bloeddruk. Voel je je gezond, ook dan kan je een hoge bloeddruk hebben. Daarom roept de Hartstichting mensen op om vanaf hun 40ste elk jaar de bloeddruk te meten. Ook als die nu goed is. Als het nodig is, kun je zelf met leefstijl tijdig maatregelen nemen om de bloeddruk weer op een gezond niveau te brengen.

Vanaf vrijdag 6 mei kunnen mensen op donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 17.00 en zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur hun bloeddruk meten in de Bibliotheek Mijdrecht. Het meten is gratis. U hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.

De gemeten bloeddruk is persoonlijk en wordt met niemand gedeeld. Mensen krijgen ook concrete tips en adviezen over wat zij zelf kunnen doen om de bloeddruk op een gezond niveau te brengen of te houden.

Te hoog

Veel Nederlanders weten niet dat ze een hoge bloeddruk hebben, en daarmee een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten. Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders van 30 tot 70 jaar met een hoge bloeddruk rondloopt. Van hen weet 40% niet dat zij een hoge bloeddruk hebben. Dit zijn zo’n 1,2 miljoen Nederlanders. Meten is daarom belangrijk. Om het meten van de bloeddruk voor iedereen toegankelijk te maken, richt de Hartstichting in de maand mei openbare meetpunten in door het hele land.