Bibliotheek en Cobra gaan meer samenwerken

Amstelveen – Meer en vaker in aanraking komen met kunst en cultuur, daar is het de Bibliotheek Amstelland en Cobra Museum om te doen. Als start voor deze structurele samenwerking werd deze week de speciale CoBrA-kast geopend in de Bibliotheek aan het Stadsplein.

De kast is ontworpen en gebouwd door het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Er staan prachtige kunstboeken in om te lenen en toont wisselende kunstwerken van Cobra Kunstenaars. Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek, benadrukt het belang van kunst in de publieke ruimte. “Iedere dag wordt er gevochten voor aandacht. Vaak krijg je precies voorgeschoteld wat bij jou past. Wij verleiden mensen ook buiten hun ‘bubbel’ te kijken en open te staan voor andere ideeën. Kunst is daarvoor zeer geschikt. We hopen nu onze 400.000 bezoekers per jaar een indruk mee te geven van kunst en Cobra. Wil je meer, dan sta je met 2 stappen in de geweldige collectie van het museum.”

Corneille

Het Cobra Museum benadrukt bij monde van directeur Stefan van Raay dat deze bijzondere kast een mooie manier is om een nog breder en groter publiek uit Amstelveen in aanraking te laten komen met de kunst van de CoBrA beweging die eind dit jaar 70 jaar bestaat! Voor de eerste presentatie hebben we werk van de kunstenaar Corneille geselecteerd, een kunstenaar die zeer geliefd is.

“De samenwerking tussen deze twee Amstelveense cultuurinstellingen zorgt er voor dat we de Amstelveners regelmatig zullen verrassen met activiteiten die je niet direct verwacht in de bibliotheek en/of het museum. Zo verleiden we hen om onze instellingen te bezoeken en te genieten van het gezamenlijk aanbod”, aldus beide directeuren.

Foto: Daphne Janson en Stefan van Raay nemen de speciale CoBrA-kast in gebruik bij de Bibliotheek Amstelland.